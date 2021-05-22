Эксперты Службы безопасности Украины изучают записи разговоров нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с боевиками, которые обнародовали журналисты Bihus.Info.
Об этом сообщил спикер ведомства Артем Дехтяренко в эфире телеканала Дом.
Другие подробности по «пленкам Медведчука» он не сообщил.
Спикер СБУ отметил, что на совместном брифинге главы СБУ и генпрокурора была обнародована только та информация, которую в настоящее время можно разгласить.
«Учитывая то, что следственные действия еще продолжаются, с другими фактами мы пока в публичную плоскость выходить не можем», — резюмировал он.
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