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Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Ренат Кузьмин прокомментировал итоги состоявшегося 21 мая заседания Киевского апелляционного суда, на котором рассматривалась апелляция на меру пресечения, избранную председателю Политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

По мнению Рената Кузьмина, уже можно не только подводить краткие итоги, но и делать прогнозы по делу Медведчука, поскольку очевидно, что власть, используя правоохранительные органы, попытается во что бы то ни стало устранить лидера оппозиции ‒ своего главного политического оппонента. Об этом нардеп написал в своем телеграм-канале.

Ренат Кузьмин подробно перечислил все то, что становится очевидным уже после решений суда первой инстанции и апелляционного суда.

«1. Уголовное преследование Медведчука ‒ преступная попытка власти руками прокуратуры и суда устранить политического конкурента и создать условия для развала ОПЗЖ.

2. Власть, прокуратура и суд в деле Медведчука находятся в сговоре.

3. Судебные решения о мере пресечения для Медведчука легализовали незаконные действия прокуроров по фабрикации доказательств обвинения.

4. Домашний арест Медведчуку избран незаконно и направлен на его изоляцию от общества и устранение из активной политической жизни.

6. Власть попытается незаконно осудить Медведчука к длительному сроку лишения свободы.

7. У Медведчука есть право на обращение с жалобой в ЕСПЧ и соответствующий орган ООН.

8. Власть попытается расколоть ОПЗЖ путем организации провокационного выхода из нее лояльных к власти депутатов и создания ими новой псевдооппозиционной партии, но уже без Медведчука.

9. Власть попытается запретить оставшуюся после раскола часть ОПЗЖ, ориентированную на Медведчука.

10. Власть попытается зачистить любое инакомыслие и политическую конкуренцию для окончательного превращения Украины в диктаторское и преступное государство», ‒ написал Ренат Кузьмин.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, политик заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.
ForUm

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