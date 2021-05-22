также в разделеПолитика
Разумков: Вопрос «Северного потока-2» должен волновать все ветви власти 10
Ренат Кузьмин дал прогноз по делу Медведчука 31
Медведчук: В отличие от власти Зеленского наша партия не добивается поддержки избирателей путем дешевого пиара 11
Польша считает непоследовательной позицию США по «Северному потоку-2» 19
Виктор Медведчук заявил, что недоволен решением апелляционного суда и будет его оспаривать 54
Зеленский ввел в действие санкции против «воров в законе» 36
Загородний о заседании суда по апелляции Медведчука: Украинская власть боится правды 16
Генсек НАТО и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе 30
Кузьмин: Адвокаты Медведчука доказали, что суд избрал неоправданно строгую меру пресечения и необоснованно поместил под домашний арест не подозреваемого, а свидетеля 32
Віктор Медведчук: Обвинувачення на мою адресу безпідставні та необґрунтовані 18
В «Слуге народа» Тищенко вынесли выговор за вечеринку во время карантина 10
Кузьмин: Медведчук разбил в хлам предъявленные ему подозрения 54
Рада призвала США не допустить запуска «Северного потока-2» 30
Мирзаян: Медведчук прекрасно осознает свои политические перспективы и не прочь выставить Зеленского на посмешище 71
В МИД назвали условия встречи Зеленского с Путиным 20
В ТКГ сообщили, когда решится судьба мирного процесса на Донбассе 52
Посла Португалии вызвали в МИД из-за блокирования упоминания о депортации крымских татар 36
Кулеба: Запуск «Северного потока-2» будет означать поражение дипломатии США 20

С февраля этого года крупнейшие информагентства и ведущие мировые СМИ опубликовали более 27 000 сообщений и публикаций, посвященных происходящему в Украине, в частности незаконным решениям СНБО, преследованию оппозиции и давлению на средства массовой информации. Об этом после сегодняшнего заседания Киевского апелляционного суда сообщил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Я приводил сегодня примеры по мониторингу, который ведется со 2 февраля, по поводу применения незаконных санкций, закрытия оппозиционных каналов, потом о применении санкций в отношении граждан Украины и в отношении компаний по лишению лицензий, впоследствии по поводу применения санкций к контрабандистам, таможенникам и многим-многим другим. Все это освещается в международной прессе», – сказал парламентарий.

Медведчук подчеркнул, что только в 10% этих публикаций западные журналисты положительно отзываются о таких действиях украинской власти.

«И действительно, более 27 000 сообщений самых известных и самых популярных информационных агентств, очень много прессы в Европе, США, с одной стороны, информируют о том, что происходит в Украине, с другой стороны ‒ только 10% вот этих сообщений из 27 000 поддерживают тот беспредел, который сегодня творит действующая власть», – отметил лидер ОПЗЖ.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, политик заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги