Кабинет министров Украины объявил с 1 июня 2021 года конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Соответствующее решение закреплено распоряжением №494-р от 19 мая 2021 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Этим же постановлением Кабмин избрал на новый срок до одного года трех независимых членов НС: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), - а также двух представителей государства: Наталию Бойко и Юлию Ковалив.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена НС от государства – Роберта Бенша.

Переизбранные члены НС возобновят свою работу в НАК с 24 мая.

Как сообщалось, правительство в рамках общего собрания акционеров «Нафтогаза» 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу набсовета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, уволив его с должности главы правления «Нафтогаза» с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.

В Кабмине заявили, что такое решение вызвано неудовлетворительными финансовыми показателями «Нафтогаза» за 2020 год - 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы.

Коболев, в свою очередь, указал, что такой результат объясняется прекращением расчетов газсбытов и необходимостью формирования резервов, о чем правительство было предупреждено, а компания является операционно рентабельной и финансово устойчивой.

США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство решением украинского правительства распустить наблюдательный совет и заменить главу «Нафтогаза», усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении.

Набсовет «Нафтогаза» 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

30 апреля все члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», которые присутствовали на внеочередном заседании, подали в отставку.

14 мая правительство предложило членам наблюдательного совета «Нафтогаза» остаться на должностях еще на год, но позже появилась информация, что пять из шести все же прекратили свои полномочия.

19 мая члены набсовета Нафтогаз заявили, что готовы принять предложение Кабинета Министров и продлить контракты еще на год.