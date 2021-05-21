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Для Киевского апелляционного суда, где рассматривается жалоба на избрание меры пресечения председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, уже очевидно, что уголовное преследование лидера оппозиции является политически мотивированным. Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Парламентарий подчеркнул, что Виктор Медведчук юридически «разбил в хлам» предъявленные ему подозрения.

«Политическая мотивация уголовного преследования для суда уже является очевидной. Все отчетливо понимают, что репрессии против Медведчука развязаны властью исключительно из-за его оппозиционной политической деятельности», – отметил Кузьмин.

По мнению народного депутата Украины, власть Зеленского боится лидера оппозиции, считая его реальным конкурентом на следующих президентских выборах.

«Пытаясь расправиться с Медведчуком, власть своими руками вырастила себе сильного и уверенного оппонента. Дело окончательно переходит в политическую сферу, полностью уничтожит и без того стремительно падающий рейтинг власти, а также поставит крест на карьере генпрокурора и руководителя Службы безопасности», – резюмировал Ренат Кузьмин.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине. Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
ForUm

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