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Возле Киевского апелляционного суда, где состоится рассмотрение жалобы на избранную меру пресечения народному депутату от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктору Медведчуку, «титушки» и представители патриотических сил сначала стояли по разные стороны заезда в суд, а потом начали друг друга словесно оскорблять и в конце начали драться.

Ситуация перед апелляционным судом обострилась после того, как участники обеих акций в поддержку Медведчука и против него начали обзывать друг друга, впоследствии бросать бутылки с водой и петарды, а затем участники акции против Медведчука бросились к «титушкам» в драку, передает УНИАН.

Разрастись этой драке помешала полиция. Спецназовцы вмешались и создали коридор между участниками драки.

Сейчас «титушки» стоят в окружении спецназовцев в шлемах, а представители патриотических сил отошли на другую сторону заезда в суд.

Как сообщал ForUm, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.  

13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Офис генерального прокурора подал жалобу на меру пресечения Медведчуку. То же самое решили сделать и адвокаты политика.
ForUm

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