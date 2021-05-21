Купить ламинат в Киеве в 2021-м году - можно легко, но из "хороших" представлен он в очень ограниченном количестве производителей, потому что большинство Заводов потерпели большой Кризис:
- Из-за карантина были простои на заводах более трёх месяцев
- Существенно сократилось производство в Европе из-за недостатка леса и моратория на вырубку
В связи с этим карантином в Европе количество торговых марок, которые сегодня остались-очень немногие.
Поэтому когда вы говорите о том, что хотите купить настоящий немецкий ламинат - Это не значит что вы купите настоящий - "немецкий", а главное что вы не купите качественный, потому что Германия Перестала производить продукты премиум качества.
Ещё одной новостью в этом году стало то что корпорация Unilin, которая приобрела брэнд Balterio - через год продаж и внедрения ряда технологий - решила полностью закрыть эту торговую марку. Это стало большим шоком для всех продавцов, потому что в премиальном сегменте хороших производителей осталось очень немного, кроме самого Quick-step.
На сегодняшний день остались самые проверенные износостойкие бренды, которые реально производится в Европе:
- Quick-step
- Excellent, Vitality, Grandeco
- Parador
- Witex
Остальные торговые марки переехали в Россию или польшу. Поэтому когда вы слышите про торговые марки Tarkett, Eгер, Классен и другие-их Германии не производят.
Какие новые тэндэнции на рынке напольных покрытий можно увидеть и какая есть реальная альтернатива ?:
- spc ламинат из мела на 80%
- ПВХ виниловая плитка на клею
Какие преимущества перед Spc ?:
- Он теплее, чем SPC
- У него крепче замки
- Он обычно дешевле
Какие преимущества ламината перед виниловой плиткой:
- Он теплее
- Виниловая плитка на ощупь как резина
- он дешевле раза в два, потому что виниловую пвх плитку нужно укладывать на клей, который стоит довольно дорого
Можно ли ламинат укладывать сплошным контуром без порогов ? - нет - Это принципиальный момент, а самое главное что это приведёт к очень плохим последствиям. Обычно когда выкладывать без порогов проблемы появляются в самых проходных местах - около дверей, потому что именно тут связь между двумя плоскостями напольного покрытия-самая короткая, поэтому замки рвутся очень легко от нагрузки расширения плоскостей.
Какие самые эстэтические пороги, которые можно использовать для укладки пола, чтобы минимизировать негативный визуальный эффект от их использования?:
- Очень качественный-incizo - Универсальный порожек-ступенька-переход, который идёт идеально в цвет декоров, а самое главное правильно технологически стыкует две плоскости покрытия
- Также используют тонкие плиточные порожки, которые крепятся за край ламели на клей. Но такой вид порошков к сожалению некачественно крепится к покрытию поэтому быстро выходит из строя.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время