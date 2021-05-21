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Купить ламинат в Киеве в 2021-м году - можно легко, но из "хороших" представлен он в очень ограниченном количестве производителей, потому что большинство Заводов потерпели большой Кризис:

  • Из-за карантина были простои на заводах более трёх месяцев
  • Существенно сократилось производство в Европе из-за недостатка леса и моратория на вырубку

Ламинат Киев - преимущества

В связи с этим карантином в Европе количество торговых марок, которые сегодня остались-очень немногие.

Поэтому когда вы говорите о том, что хотите купить настоящий немецкий ламинат - Это не значит что вы купите настоящий - "немецкий", а главное что вы не купите качественный, потому что Германия Перестала производить продукты премиум качества.

Ещё одной новостью в этом году стало то что корпорация Unilin, которая приобрела брэнд Balterio - через год продаж и внедрения ряда технологий - решила полностью закрыть эту торговую марку. Это стало большим шоком для всех продавцов, потому что в премиальном сегменте хороших производителей осталось очень немного, кроме самого Quick-step.

На сегодняшний день остались самые проверенные износостойкие бренды, которые реально производится в Европе:

  • Quick-step
  • Excellent, Vitality, Grandeco
  • Parador
  • Witex

Остальные торговые марки переехали в Россию или польшу. Поэтому когда вы слышите про торговые марки Tarkett, Eгер, Классен и другие-их Германии не производят.

Какие новые тэндэнции на рынке напольных покрытий можно увидеть и какая есть реальная альтернатива ?:

  • spc ламинат из мела на 80%
  • ПВХ виниловая плитка на клею

Какие преимущества перед Spc ?:

  • Он теплее, чем SPC
  • У него крепче замки
  • Он обычно дешевле

Какие преимущества ламината перед виниловой плиткой:

  • Он теплее
  • Виниловая плитка на ощупь как резина
  • он дешевле раза в два, потому что виниловую пвх плитку нужно укладывать на клей, который стоит довольно дорого

Можно ли ламинат укладывать сплошным контуром без порогов ? - нет - Это принципиальный момент, а самое главное что это приведёт к очень плохим последствиям. Обычно когда выкладывать без порогов проблемы появляются в самых проходных местах - около дверей, потому что именно тут связь между двумя плоскостями напольного покрытия-самая короткая, поэтому замки рвутся очень легко от нагрузки расширения плоскостей.

Какие самые эстэтические пороги, которые можно использовать для укладки пола, чтобы минимизировать негативный визуальный эффект от их использования?:

  • Очень качественный-incizo - Универсальный порожек-ступенька-переход, который идёт идеально в цвет декоров, а самое главное правильно технологически стыкует две плоскости покрытия
  • Также используют тонкие плиточные порожки, которые крепятся за край ламели на клей. Но такой вид порошков к сожалению некачественно крепится к покрытию поэтому быстро выходит из строя.
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