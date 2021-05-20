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Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила в суд первый иск о гражданской конфискации необоснованного актива в сумме более 1,2 млн грн у народного депутата Украины от ОПЗЖ Ильи Кивы, сообщает пресс-служба САП..

Отмечается, что 20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционного суд с иском о признании необоснованными активов на сумме более 1,2 млн гривен, принадлежащих народному депутату Украины и взыскании их в соответствии с украинским законодательством в доход государства.

В САП подчеркнули, что при реализации полномочий, определенных ч. 5 ст. 290 ГПК Украины и ч. 3 ст. 23 закона Украины «О прокуратуре», прокурорами САП при содействии НАПК и НАБУ выявлен факт получения необоснованного актива народным депутатом Украины 9 созыва.

«Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности. За аренду указанный народный избранник противоправно получил 1242236 гривен. Еще 10 тыс. гривен были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций», – говорится в сообщении.

Представительство государства в суде по этому делу осуществляется прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В июле прошлого года журналисты сообщили, что народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива заработал на жомовой яме 1,2 миллиона гривен и живет в незадекларированной квартире, с владелицей которой его связывает только секс.
ForUm

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