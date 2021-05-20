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Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения ограничительных мер против некоторых физических и юридических лиц является средством для выполнения главой государства своих конституционных обязанностей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

«Я выполняю свои конституционные обязанности. И не с «какой-то группой людей» - в Совет национальной безопасности и обороны входят руководители правоохранительных органов, премьер-министр и члены правительства, председатель Верховной Рады. Это не диктатура и не монархия. Там все представлены», - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что не все члены СНБО голосовали, например, за санкции в отношении активов народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

«Это их мнение, их решение. Ибо на заседаниях СНБО мы обсуждаем вопрос, доказываем друг другу, а потом голосуем. Это общая ответственность», - отметил он.

Глава государства заявил, что благодаря таким решениям Совета нацбезопасности и обороны происходит защита интересов Украины.

Президент также отметил, что формат СНБО позволяет принимать важные для государства решение не единолично.

На заседаниях Совета нацбезопасности и обороны происходит диалог между представителями разных ветвей власти, в том числе с председателем Национального банка Украины, институциональную независимость которого Зеленский поддерживает.

«У нас больше негде общаться. Какой у нас может быть диалог? НБУ - независимая организация. Только когда нам надо было помогать людям, выплачивать бизнесы по 8000 гривен и в другие сложные моменты, мы собираемся на заседании СНБО», - сказал глава государства.
ForUm

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