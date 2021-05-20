Симпатии большинства украинцев на стороне Медведчука, потому что люди видят, что он является противником войны на Донбассе, а также непопулярного политического курса власти во главе с Зеленским.

Так общественный активист Вячеслав Азаров прокомментировал в Facebook ход судебного процесса против главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Медведчук сам пришел в Офис генпрокурора за получением подозрений, получил и вышел. Госизмена, попытка присвоения национальных ресурсов, нарушение правил войны», – перечислил общественный активист обвинения в адрес оппозиционного политика.

Вместе с тем Азаров уверен, что, несмотря на тяжелые обвинения, судебный процесс только добавит популярности оппозиционному политику.

«Не представляю, какими могут быть более тяжкие обвинения со стороны государства. Но при власти комедиантов даже они превращаются в фарс и пиар для обвиняемого», – констатировал общественный деятель.

Азаров пояснил, что Медведчук выступает против войны на Донбассе, а также против непопулярной политики Зеленского, поэтому симпатии людей на стороне оппозиционного политика.

«Первое, потому что полностью девальвировано само понятие государства, его авторитета и надежности, а война предельно непопулярна. И второе, потому что преследуемый оппонент крайне непопулярной политики автоматически вызывает симпатии», – резюмировал общественный деятель Вячеслав Азаров.