Фильм Дениса Бигуса о Викторе Медведчуке вызывает искреннюю симпатию к главе политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь». Выясняется, что Медведчук старался остановить войну на Донбассе, был главным переговорщиком между Киевом и Москвой и даже спас от гибели колонну бронетехники ВСУ под Изварино. Об этом пишет в своей статье политический публицист Александр Зубченко.

«У Бигуса сейчас очень трудные времена. Его грантодатели из USAID и посольства Нидерландов, а также донатеры из числа олигархов второго и третьего эшелонов отвернулись от «мастера расследований». Тут и скандал с крысятничеством бабок у своих же журналистов, и афера с размещением финансовой помощи программе в облигации государственного займа, и потеря доверия западных спонсоров по причине постоянных отработок левых заказов», – сообщает публицист.

«Короче, у Бигуса сейчас финансовый кризис. Он дошел до таких пошлых вещей, как попытка найма на телеканал «Прямой» к Петру Порошенко. Тому самому, которого Дениска так эффектно замочил прямо под выборы, раскрутив скандал «Свинарчук-гейт», – добавляет автор.

По словам Зубченко, «фильмец для «ютубчика» войдет в историю как пример, когда заказчики поставили задачу очернить Медведчука, а Бигус его прорекламировал.

«Хотя в анонсе к продукции «Бигус.Инфо» сказано, что это «сенсационное исследование десятков часов записей переговоров Медведчука с кремлевскими деятелями», на самом деле примерно на 80 процентов оно состоит из кривляний самого Бигуса»… Почему его потянуло в зоопарк? Тут подсознание сыграло с Дениской злую шутку. Именно там Бигусу самое место, он даже похож в кадре на грязного взбесившегося койота», – характеризует видео публицист.

Зубченко отмечает: нет никаких доказательств того, что звучащие на видео записи являются достоверными, поэтому верно будет считать, что мы слышим «голос, похожий на Медведчука».

«Подобная «авторская манера» подачи материала в конечном итоге привела к совершенно противоположному эффекту. Все, естественно, ждали, когда же будут прокручены «пленки Медведчука». Бигус постоянно хвастался, что они у него уже давно. Ну все поняли, что на самом деле слили ему их недавно. Кстати, судя по тому, что записи цифровые, еще далеко не факт, что разговоры настоящие. Сейчас такие «записи» даже школьник может смонтировать на компьютере, поэтому более верно говорить, что там звучит «голос, похожий на голос Медведчука». Итак, отметим, что эти «записи», где якобы звучит голос Медведчука, Бигусу «слили» накануне суда», – констатирует публицист.

Вместе с тем, подчеркивает Зубченко, после прослушивания «записей» возникает искренняя симпатия к Медведчуку, потому что выясняется, в частности, как в 2014 году он спас от гибели колонну бронетехники ВСУ под Изварино.

«Лепил записи Бигус на коленке, пытаясь всячески выпятить свою роль «независимого расследователя». Вышло все в точности до наоборот. Когда наконец-то зазвучал голос Медведчука, то на фоне истерических завываний и патриотических криков Дениса к нему невольно возникла симпатия. Человек действительно старался остановить войну на Донбассе, наладить переговорный процесс, много усилий тратил на то, чтобы донести ряд моментов до президентов РФ и Украины. Один из разговоров вообще свидетельствует, что Медведчук вывел колонну бронетехники ВСУ из-под обстрела под Изварино», – приходит к выводу публицист.

Кроме того, Зубченко на основе записей из фильма Бигуса делает вывод, что Медведчук практически в любое время может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, в то время как даже российские министры неделями ждут приема.

«А в итоге мы видим, как Медведчук звонит главе президентского протокола Путина и информирует, что ему надо встретиться с главой РФ. Для понимания: там министры неделями ждут аудиенции, а губернаторы, дай Бог, чтобы 2-3 раза за свою каденцию могли встретиться с фигурой такого уровня, как Путин. А с Порошенко, по словам самого ведущего, Медведчук вообще был на постоянном контакте – «днем, вечером, на праздники». Зачем? Чтобы обыграть главную цель «разоблачений» – Петра Порошенко. Не случайно же Денис сделал нарезку из высказываний Виктора Медведчука: «я об этом говорил с нашим руководителем», «встречался с первым» и так далее», – заключает политический публицист Александр Зубченко.