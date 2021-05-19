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На суде по избранию меры пресечения преследуемому украинскими властями председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку прокурор в своей речи цитировал письмо митрополита Андрея Шептицкого с приветствием «победоносной немецкой армии» после захвата Львова в 1941 году. Об этом в своем блоге  на ресурсе LiveJournal пишет журналист, публицист Мирослава Бердник.

«Во время суда над Медведчуком прокурор-исторчег заявил, что «30  июня 1941 года митрополит Шептицкий сказал при обращении ко всему украинскому народу во время провозглашения Акта о восстановлении украинской державы, «Карністю, солідарністю, совісним сповненням обов’язків докажіть, що ви дозріли до державного життя», - процитировала слова прокурора писательница. - Прокурор-изыскатель забыл, правда, дополнить, что Шептицкий призывал доказать, что украинцы созрели к государственной жизни... нацистским оккупантам!»

Бердник разместила на своей странице архивное фото листовки, озаглавленной как пастырское письмо митрополита Андрея Шептицкого к украинскому народу.

«Вот это самое обращение, - продолжила она. - Прокурор постеснялся процитировать обращение Шептицкого полностью, где тот пишет, что «Победоносную немецкую армию приветствуем как освободительницу от врага». …Послание призывает к гражданским доблестям в коллаборантском государстве нацистской оси».

По наблюдению исследовательницы, это классическая нацистская агитка, которую Шептицкому на подпись абверовец Кох, зондерфюрер Кейт и др.

«И вот эту нацистскую листовку о честных гражданах нового порядка прокурор читает в обвинении Медведчуку, - возмущена Мирослава Бердник. - Т.е. людей судят, если они не следуют этой нацистской писульке, и прокурор обвиняет в данном случае не в нарушении норм Конституции, законов Украины, а в нарушении норм какого-то нацистского листка, который приказано было зачитать коллаборанту Шептицкому».
ForUm

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