Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Верховная Рада Украины приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Владислава Криклия.

Также Рада приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по продаже земельных участков и приобретения права пользования ими через электронные аукционы».

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона «О коренных народах Украины» (№ 5506).

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение №122 о созыве внеочередного пленарного заседания ВР девятого созыва на 20 мая

Во вторник утром мэр Киева Виталий Кличко заявил, что под дверь его квартиры приходили правоохранители.

В Службе безопасности Украины заявили, что их сотрудники проводили обыски в доме, где живет мэр, в рамках расследования уголовного производства о фальсифицированных нефтепродуктах и к Кличко эти следственные действия отношения не имеют.

В то же время в Государственной фискальной службе заявили, что в ходе этих обысков разоблачили группу лиц в изготовлении контрафактных ГСМ на сумму более 100 млн гривен

В Украину доставлено 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Следователи Государственного бюро расследований по поручению прокурора Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Отставку министра здравоохранения Максима Степанова поддержат более 250 народных депутатов, прогнозирует глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Сегодня, 18 мая 2021, прокуратура Крыма совместно с управлением СБУ провели санкционированный обыск в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве.

Офис генерального прокурора подал жалобу на меру пресечения народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку.

Министр энергетики Герман Галущенко просит главу Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании закона о сертификации «Укрэнерго» №1396-ІХ, предоставившего ему такое право.

Президент Владимир Зеленский в День памяти депортации крымскотатарского народа заявил, что Украина делает все возможное для защиты прав жителей оккупированного Крыма и возвращения полуострова.

В горах возле Анталии продолжаются поиски украинской туристки Яны Кривошеи, которая в начале мая самостоятельно отправилась на вершину Geyik Sivrisi и исчезла.

В Украине по состоянию на 18 мая 2021 года зафиксировано 4095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.