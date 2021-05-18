Киевский апелляционный суд назначил на 21 мая судебное рассмотрение апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении народного депутата из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает пресс-служба суда.

«Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 13 мая о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого назначено на 21 мая, 12:00. В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Валерий Лашевич, судьи Татьяна Росик, Николай Ященко», – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.

13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Офис генерального прокурора подал жалобу на меру пресечения Медведчуку.

То же самое решили сделать и адвокаты политика.