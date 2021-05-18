В записях разговоров, опубликованных редакцией проекту Bihus.Info 17 мая, человек с голосом, похожим на Виктора Медведчука, после начала боевых действий на востоке Украины дает указания о проведении переговоров с боевиками мужчине, которого журналисты идентифицировали как Дмитрия Дорошенко с ОО «Украинский выбор».

Как сообщают журналисты программы «Схемы», этот человек - один из тех, кто вечером 7 ноября 2017 совершил нападение на съемочную группу «Схем» у VIP-терминала аэропорта «Киев», когда журналисты снимали расследования о прямых перелетах Виктора Медведчука в Москву - тогда охранники политика, в масках и балаклавах, набросились на журналиста Михаила Ткача и оператора Кирилла Лазаревича.

Дмитрий Дорошенко – единственный из нападавших, кого следствие смогло идентифицировать и предъявить обвинение. С тех пор его дело передано в суд, где она рассматривается более трех лет. Заседание, назначенное на 17 мая, в котором должны были раз допросить Ткача и Лазаревича не произошло, поскольку обвиняемый Дорошенко пришел без адвокатов. Свою вину он не признает.

17 мая журналисты проекта Bihus.Info обнародовали расследование, в котором говорится, что Медведчук негласно вел переговоры с подконтрольными России боевиками после начала боевых действий 2014 года. Бигус утверждает, что его редакция получила записи разговоров Медведчука с 2014 по 2017 годы. Согласно им, он вел переговоры с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком, помощником президента России Владиславом Сурковым, российским министром энергетики Александром Новаком и другими российскими политиками и чиновниками энергетического сектора. Из сюжета и записей следует, что в мае-июне 2014-го помощник Медведчука в Донецкой и Луганской Дмитрий Дорошенко с ОО «Украинский выбор» по указанию политика оценивал готовность главарей самопровозглашенных республик вести с ним переговоры, и организовывал их контакты с Медведчуком.

Кроме того, как утверждают журналисты, на записях присутствуют прямые разговоры политика с главарями незаконных вооруженных группировок: Александром Бородаем, Алексеем Карякиным, Владленом Зарубой.

Голос, который авторы расследования идентифицировали как принадлежащий Медведчуку, утверждает, что его на участие в переговорах уполномочили и тогдашний президент Украины Петр Порошенко, и президент России Владимир Путин.

«Из диалогов следует, что Медведчук уже летом 2014-го имеет постоянный доступ к президенту Украины Петру Порошенко: говорит и встречается с ним ночью, в выходные, на праздники. При этом Медведчук не просто передает на Банковую информацию из Москвы, а пытается влиять на Порошенко, убедить его принимать те или иные решения, о которых просит Москва, в частности по организации жизни на оккупированных территориях», - говорится в расследовании.

Как отмечают в Bihus.Info, на момент начала переговоров Медведчук не имел никакого официального статуса представителя Украины и выполнял эту роль негласно. Текст расследования не содержит комментариев Виктора Медведчука и Петра Порошенко. Они пока публично не комментировали его содержание.