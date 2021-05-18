Украинская власть обвинила народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Но, несмотря на то, что политик считает эти обвинения сфабрикованными, он заверил, что не собирается покидать Украину, так как уверен в своей невиновности. Об этом пишет ведущий французский еженедельник Paris Match.

«Я нахожусь в Украине и не уйду от правосудия», – цитирует французское издание Виктора Медведчука, добавляя, что парламентарий назвал дело против него «политическим сведением счетов».

Paris Match отмечает, что Медведчук регулярно критикует власть Зеленского в том, что они «ничего не сделали» для прекращения войны на Донбассе.

Также в публикации говорится, что в случае признания Виктора Медведчука виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.