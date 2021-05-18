Офис генерального прокурора подал жалобу на меру пресечения народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку, сообщает hromadske.

Так, прокуратура продолжает настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 300 млн гривен.

То же самое решили сделать и адвокаты политика, сообщил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Как сообщал ForUm, 13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.