Если бы власть действительно заботилась о судьбе своих граждан, то четыре украинки, об освобождении в одностороннем порядке договорился Медведчук, уже давно были бы дома. Об этом заявил политический обозреватель Александр Потемкин, передает Mignews.

«В очередной раз власть опозорилась и продемонстрировала, что не собирается заниматься вопросами возвращения домой удерживаемых украинцев. Всё это - чистой воды пиар, власть снова показала всем, что освобождение украинцев не входит в их планы. Потому что если они действительно хотели вернуть кого-то домой, то почему четыре женщины до сих пор дожидаются своего освобождения на Донбассе? Ведь готово уже было буквально всё, за Зеленского решили все вопросы, оставалось лишь сказать своё «да». Но вместо этого была развернута масштабная компания по срыву этой договоренности. Омбудсмен Денисова заявила об освобождении девятерых человек, что в ОРДЛО назвали попыткой перехватить инициативу по освобождению у Медведчука и информацию опровергли. Госавиаслужба Украины получила распоряжение не выпускать самолеты сМедведчуком в Россию. После этого председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук на одном из каналов он отрапортовал об остановке процесса передачи пленных», - подчеркнул Потемкин.

«В порядке одностороннего освобождения и в качестве гуманитарной акции руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик предложило освободить четырех удерживаемых украинок и передать их на линии соприкосновения Медведчуку. Украинская власть категорически отказалась от такого предложения. Я уверен, эти действия говорят куда громче слов президента и его окружения о том, как действительно они заинтересованы в освобождении украинцев и возвращении их домой. Потому эта власть не принесет нам ни мира на Донбассе, ни выполнения минских соглашений, ни хотя бы конструктива в работе ТКГ», - считает политический обозреватель.