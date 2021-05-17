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Кремль скептически относится к предложению Киева обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на кого-то из осужденных в РФ украинцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это внутриукраинская политическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Это вопрос, хочет ли этого сам украинский политик с кем-то поменяться», - сказал Песков в понедельник журналистам, комментируя соответствующую идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, передает Интерфакс.

«Это достаточно несформулированная какая-то идея, поэтому мы вряд ли склонны как-то это серьезно рассматривать», - подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщал ForUm, 13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.  

12 мая Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора.  
ForUm

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