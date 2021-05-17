также в разделеПолитика
Электронная демократия: «Дия» запускает электронные петиции
В ОП назвали дату итоговой пресс-конференции Зеленского 12
Погребинский: Медведчук не собирается ни на кого обмениваться и будет продолжать борьбу в Украине 34
Экс-генпрокурора Пискуна выселили с государственной дачи 29
Дынкин: Медведчук – безусловный актив, который можно использовать для решения проблемы Востока Украины 28
Коцаба: Власть хотела, чтобы Медведчук побежал, но он поломал им все карты 31
В МИД раскрыли детали подготовки к Крымской платформе 23
Экс-глава украинского МИД считает, что слова Путина об Украине и аресте Медведчука должны вызывать опасения 83
Тищенко после инспекции Алексеевской колонии: Закрывать глаза на нарушения прав не будем 34
Ренат Кузьмин рассказал о «судилище» над Медведчуком 45
Главы МИД Грузии и Молдовы посетят Украину 19
В «Слуге народа» уже назвали преемника Степанова 21
Шмыгаль просит Раду уволить Степанова 47
Петрашко и Криклий подали заявления об отставке 22
Павленко: Есть все основания предполагать, что после апелляции дело Медведчука будет закрыто 307
Эксперты: После победы в суде рейтинг Медведчука и ОПЗЖ вырастет 22
Путин о домашнем аресте Медведчука: Россия будет вынуждена реагировать 671
Броницкая: Власть преследует Медведчука за его несогласие с политическим курсом Зеленского 25

Новые обвинения, предъявленные председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, являются частью широкой кампании украинской власти против оппозиции. Об этом пишет одно из крупнейших в мире информационных агентств Associated Press.

В публикации уточняется, что Украина предъявила обвинение в государственной измене высокопоставленному оппозиционному политику, который выступает за диалог с Россией, также Виктору Медведчуку инкриминируют разглашение секретных данных о размещении украинских воинских частей.

«Наряду с предъявленными обвинениями сотрудники СБУ провели обыск в доме политика в столице Украины Киеве», – пишет информагентство.

Associated Press отмечает, что Медведчук возглавляет самую крупную оппозиционную фракцию в парламенте.

«Новые обвинения являются частью более широкой кампании против Медведчука, начатой властями в феврале, когда его финансовые активы были заморожены на три года. В феврале власти также закрыли три оппозиционных телеканала: “112 Украина”, ZIK и NewsOne, которые также связывают с Медведчуком», – подчеркивается в статье.

Напомним, в «Оппозиционной платформе – За жизнь» назвали обвинения против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука открытой и циничной политической расправой.

 «Главным, и по сути единственным аргументом, обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука. Прокуроры не стесняясь заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть помещен в тюрьму. Репрессии против оппозиции – это все аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской, обанкротившейся власти. Попытки засудить оппозиционного политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы!» – заявили в ОПЗЖ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги