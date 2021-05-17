Комитет избирателей Украины определил наиболее и наименее производительных депутатов Верховной Рады IX созыва. Речь идет о политиках, чьи законы зачастую принимает парламент, сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Во внимание взят период с 29 августа 2019 по 30 апреля 2021 года.

Среди ТОП-10 самых продуктивных депутатов ВР:

1. Данил Гетманцев («Слуга народа», председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) - принято 44 закона авторства депутата;

2. Елена Шуляк (заместитель председателя фракции «Слуга народа») - 34 закона;

3. Роксолана Пидласа («Слуга народа») - 33 закона;

4. Андрей Клочко («Слуга народа», председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) - 32 закона;

5. Виталий Безгин («Слуга народа») - 29 законов;

6. Павел Фролов («Слуга народа») - 28 законов;

7. Оксана Дмитриева («Слуга народа») - 26 законов;

8. Михаил Радуцкий («Слуга народа», председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования) - 26 законов;

9. Галина Третьякова («Слуга народа», председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов) - 26 законов;

10. Денис Монастырский («Слуга народа», председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности) - 25 законов.

«Согласно данным мониторинга среди ТОП-10 самых продуктивных депутатов Рады исключительно члены фракции «Слуга народа».

Более того, в ТОП-50 самых депутатов Рады только 6 нардепов не является представителями монобольшинства.

«Эти цифры свидетельствуют, что в ВР фактически существует монополия на принятие законодательных решений и шансы на принятие законопроектов авторства оппозиционных депутатов является чисто символическими. Депутаты «Слуги народа» фактически сформировали монополию на принятие законов», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

При этом у отдельных парламентариев - нулевые показатели производительности их работы. В общем 31 народный депутат до сих пор не стал автором ни одного принятого закона. Среди них есть ряд известных политиков. В частности, Андрей Деркач (зарегистрировал 7 проектов законов, 0 принято), Сергей Левочкин (13 проектов законов подано), Ренат Кузьмин (3 проекта законов), Виктор Медведчук (21 проект закона), Вадим Новинский (29 проектов законов), Вадим Столар (5 проектов законов), Антон Яценко (21 проект закона), Григорий Немыря (19 проектов законов), Сергей Власенко (36 проектов законов), Антон Киссе (21 проект закона), Юлий Иоффе (39 проектов законов подано 0 принято). Во внимание принимались исключительно проекты законов, проекты постановлений не учитывались.