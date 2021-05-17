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Украинские власти заявили о готовности обменять председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука даже на воров-карманников, осужденных в России, лишь бы выдворить политика из Украины.

Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает RuBaltic.Ru.

Политолог выразил мнение, что выдворение Медведчука из Украины маловероятно, так как политик не намерен просто так сдаваться и уезжать из страны.

«Медведчук не собирается ни на кого обмениваться и будет бороться за право иметь возможность для свободной политической деятельности в своей стране», – считает Погребинский.

Эксперт указал на то, что у украинских властей нет доказательств вины Виктора Медведчука, однако они будут искать любую возможность «избавиться» от него.

«Они готовы обменять его (Виктора Медведчука. – Ред.) на любого карманника, только бы он уехал», – считает эксперт.

Также Погребинский напомнил, что Виктор Медведчук – единственный на сегодняшний день представитель по-настоящему оппозиционной политической силы в Украине.

Сам Медведчук после визита в Офис генерального прокурора заявил, что готов защищаться, так как ни в чем своей вины не чувствует.  

Политические репрессии против Медведчука ‒ результат того, что власть увидела, насколько подавляющее большинство поддерживает его идеи. Об этом сказано в заявлении ОПЗЖ.

Ситуация с Виктором Медведчуком лишь укрепила оппозицию, считает народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива.

«Страна получила человека, готового возглавить все оппозиционное движение в борьбе с преступным режимом Зеленского» – убежден он.
ForUm

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