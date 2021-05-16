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Преследуя председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует политическую незрелость, а его лояльное отношение к национал-радикалам говорит о настрое официального Киева на эскалацию отношений с Россией. Об этом заявил президент НИИ мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Александр Дынкин.

«Ещё один шаг по эскалации отношений между Киевом и Москвой – это то, что Зеленский всё-таки разворачивается в сторону ультранационалистических сил – и в элите, и на улице. Это означает политическую неопытность Президента Украины», – сказал Дынкин.

Президент ИМЭМО подчеркнул, что Виктор Медведчук является незаменимым активом для урегулирования конфликта на Донбассе, но украинская власть не хочет этим воспользоваться.

«Если бы Зеленский был политиком с большим опытом, понимал бы, что Медведчук – безусловный актив, который можно использовать, если есть желание решать проблему Востока Украины… С моей точки зрения, это демонстрация подросткового политического анализа», – отметил Александр Дынкин.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис Генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.
ForUm

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