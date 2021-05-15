Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Украине не стоит недооценивать реакцию президента России Владимира Путина на арест председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишет газета «Известия».

В публикации говорится, что в ходе оперативного совещания с членами Совбеза Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал арест Виктора Медведчука, заявив, что Украину превращают в «анти-Россию», где «всех, кто сотрудничает с РФ, будут привлекать к ответственности».

Также, по информации издания, Путин подчеркнул, что все это происходит на фоне зачистки политического поля и закрытия общенациональных СМИ.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что эти слова президента РФ вызывают опасения, пишут «Известия».

«Слова Путина сегодня о нас как "анти-России" не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров», – цитирует издание бывшего министра.

Кроме того, по его словам, российский лидер говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России.

«Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – уверен Климкин.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором политику была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Комментируя обвинения Офис генпрокурора, лидер ОПЗЖ заявил, что они не имеют под собой доказательной базы и являются политически мотивированными.

«Я считаю, что это политически мотивированные обвинения в виде подозрений, которые предъявлены. Я считаю, что это не подтверждено никакими доказательствами», – подчеркнул Медведчук.