Скандального депутата от ОПЗЖ Илью Киву стали лауреатами антипремии «Академическая недостоинство-2021» за защиту кандидатской диссертации «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)», передает УНИАН.

Члены научной общественности Украины выбрали лауреатов в восьми номинациях антипремии. Илью Киву признали «Скандалом года».

В то же время Ученый совет при институте, который легитимизировал получение Кивой ученой степени, объявили «Спецсоветом года», 13 членов этого совета назвали «прихвостнями года».

Победители номинаций антипремии:

Плагиатор года – министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Фальсификатор года – эксперты КНИИСЭ, в частности Юрий Ирхин – за портретно-психологическую экспертизу по делу Шеремета, построенную не на методике, а на личном мнении эксперта.

Скандал года - присуждение Илье Киве ученой степени.

Прихвостень года - 13 членов спецсовета Д 26.891.02 за присуждение ученой степени кандидата наук по государственному управлению Илье Киве.

Токсичный ректор года - Союз ректоров вузов за поддержку назначения господина Шкарлета министром образования и науки Украины.

Мурзилка года - Журнал «Экономика Украины» – за то, что редколлегия отказалась отзывать статьи Сергея Шкарлета, содержавшие текстовые заимствования.

Псевдоученый года – доктор химических наук, академик НАН Владислав Гончарук за антинаучные утверждения: «Земле – 15 тысяч лет».

«Спец совет года – Специализированный ученый совет Д 26.891.02 ИПКГСЗУ.

Напомним, 26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.