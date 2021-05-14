Скандального депутата от ОПЗЖ Илью Киву стали лауреатами антипремии «Академическая недостоинство-2021» за защиту кандидатской диссертации «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)», передает УНИАН.
Члены научной общественности Украины выбрали лауреатов в восьми номинациях антипремии. Илью Киву признали «Скандалом года».
В то же время Ученый совет при институте, который легитимизировал получение Кивой ученой степени, объявили «Спецсоветом года», 13 членов этого совета назвали «прихвостнями года».
Победители номинаций антипремии:
Плагиатор года – министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Фальсификатор года – эксперты КНИИСЭ, в частности Юрий Ирхин – за портретно-психологическую экспертизу по делу Шеремета, построенную не на методике, а на личном мнении эксперта.
Скандал года - присуждение Илье Киве ученой степени.
Прихвостень года - 13 членов спецсовета Д 26.891.02 за присуждение ученой степени кандидата наук по государственному управлению Илье Киве.
Токсичный ректор года - Союз ректоров вузов за поддержку назначения господина Шкарлета министром образования и науки Украины.
Мурзилка года - Журнал «Экономика Украины» – за то, что редколлегия отказалась отзывать статьи Сергея Шкарлета, содержавшие текстовые заимствования.
Псевдоученый года – доктор химических наук, академик НАН Владислав Гончарук за антинаучные утверждения: «Земле – 15 тысяч лет».
«Спец совет года – Специализированный ученый совет Д 26.891.02 ИПКГСЗУ.
Напомним, 26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.
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