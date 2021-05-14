После вчерашнего заседания Печерского районного суда города Киева окончательно стало понятно, что дело против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – политическое, и его целью является дискредитация как оппозиции в целом, так и лично ее лидера. Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» сказал народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Павленко.

Парламентарий подчеркнул, что, по сути, это дело можно считать уже «разваленным».

«Вся страна вчера видела этот позор. Сами прокуроры и развалили дело, выдвигая неподтвержденные, надуманные обвинения на основе ксерокопий, не имея никаких реальных фактов совершения какого-либо правонарушения, преступления со стороны Виктора Медведчука», – отметил Павленко.

Также он добавил, что это «чисто политическое дело», цель которого –дискредитировать оппозицию и привлечь Виктора Медведчука к ответственности «любой ценой», игнорируя Конституцию и законодательство Украины.

Кроме того, Юрий Павленко уверен, что есть все основания полагать, что апелляционный суд закроет это дело.

«Судья был в непростой ситуации. Все основания были вчера для того, чтобы закрыть это производство, и есть основания, что в апелляционной инстанции это решение может быть или смягчено, или вообще дело закрыто», – заключил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Напомним, вчера состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

«Это политически мотивированное решение против оппозиции, против представителя самой крупной оппозиционной партии в нашей стране для того, чтобы просто провести расправу. Другую оценку этому я дать не могу», – подчеркнул политик.