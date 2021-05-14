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Суд по избранию меры пресечения для главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука вызвал огромный резонанс в украинском сегменте Facebook.

Украинцы массово выражают поддержку Медведчуку и осуждают попытку действующей власти посадить в СИЗО оппозиционного лидера. В то же время украинские пользователи Facebook считают, что победа Медведчука в суде продемонстрировала слабость власти Зеленского.

«Сегодня я – Медведчук» (Today I am Medvedchuk), – написала блогер Ольга Чечулина.

Медиаменеджер Елена Скидан уверена, что проигрыш в суде продемонстрировал слабость власти во главе с Владимиром Зеленским.

 «Это была лучшая PR-кампания Медведчука. И недорого: всё, что требовалось – включить мозг, опыт и образование. Политика – командная игра», – отметила медиаменеджер.

«Самое печальное в победе на сухую – немощь вертикали «государя», – сделала вывод Елена Скидан.

В то же время блогер Андрей Скорый подчеркнул, что Виктор Медведчук выступает в качестве борца против несправедливой системы власти.

«Медведчуку создается новый имидж – борец с системой», – пришел к выводу блогер Андрей Скорый.

В то же время политического аналитика Алексейя Калиниченко интересует, на сколько после случившегося вырастет рейтинг Виктора Медведчука и его партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«На сколько вырастет рейтинг самого Виктора Владимировича и его партии, соответственно?» – поставил вопрос политический аналитик Алексей Калиниченко.
ForUm

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