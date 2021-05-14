Представители Нацполиции надели на народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого суд отправил под круглосуточный домашний арест, электронный браслет. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Укринформ.

«Вчера вечером на Виктора Медведчука в помещении Главного управления Нацполиции Киева в присутствии прокурора надели электронное средство контроля», - сказали в прокуратуре.

На вопрос, будет ли ОГП обжаловать в Апелляционном суде избрание меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, в ведомстве ответили, что об этом станет известно после получения полного текста постановления и изучения всех мотивов суда.

Как сообщал ForUm, 13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.

12 мая Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ОГП настаивают, что Медведчуку еще 11 мая сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса 111 и 438 - государственная измена и нарушение обычаев войны.