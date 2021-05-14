Народный депутат от франции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарас Козак находится на лечении в Беларуси.

Об этом народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук сообщил после заседания Печерского райсуда Киева, передает Укринформ.

«Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси», - сказал Медведчук.

Как сообщал ForUm, 13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.

12 мая Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ОГП настаивают, что Медведчуку еще 11 мая сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса 111 и 438 - государственная измена и нарушение обычаев войны.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов 11 мая заявил, что по данным СБУ, Тарас Козак находится в РФ.