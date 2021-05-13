Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в ходатайстве о заключении под стражу народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Такое решение 13 мая объявил судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый, сообщает Радио Свобода.
Вместо этого суд постановил взять Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
Судья огласил лишь вступительную и резолютивную часть решения.
После оглашения решения Медведчук заявил, что его защита еще не определилась с тем, будет ли обжаловать постановление суда.
Сторона обвинения просила для Медведчука заключения под стражу до 10 июля с альтернативой внесения залога в 300 млн гривен. Сторона защиты - взятие депутата на поруки. В этом вызвалась ряд его однопартийцев с ОПЗЖ.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.
12 мая Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В ОГП настаивают, что Медведчуку еще 11 мая сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса 111 и 438 - государственная измена и нарушение обычаев войны.
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