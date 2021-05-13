также в разделеПолитика
Медведчук сделал заявление по итогам суда 28
В Кремле исключили возможность присоединения Донбасса к России 17
В миссии США при ОБСЕ заявили о переброске РФ тяжелого вооружения в Крым 11
ОП об обысках в компредприятиях Киева: это не про политику 10
Лесик: Обвинения Медведчука основаны на предположениях, а 90% материалов дела – это распечатки из Интернета 38
«Честно» узнало, сколько в Раде заслуженных, профессоров и академиков 14
Зубченко: Судя по всему, сумму залога для Медведчука в Вашингтоне рассчитывали ночью 77
Медведчук: Влада звинувачує мене в незгоді з її політичним курсом? Підпишусь під кожним словом цього звинувачення 15
Сийярто после встречи с Кулебой заявил об осторожном оптимизме 13
Медведчук отрицает свою связь с инкриминируемыми ему преступлениями 13
«Жму руку, обнимаю»: Гордон будет «с удовольствием» судиться с Порошенко 16
Куракин: 300 миллионов 930 гривен залога для Медведчука – это «привет из Вашингтона» 77
Судья отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 108
Медведчук прибыл в Печерский суд 33
Куракин: Венедиктова спряталась от Медведчука, потому что в ОП и ОГП не ожидали, что он спокойно придет на допрос 40
ЕС считают, что РФ стремится поглотить часть Донбасса 13
В ОП назвали главную задачу встречи Зеленского с Путиным 33
В Раде рассказали подробности подготовки подозрения Медведчуку 131

Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в ходатайстве о заключении под стражу народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Такое решение 13 мая объявил судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый, сообщает Радио Свобода.

Вместо этого суд постановил взять Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Судья огласил лишь вступительную и резолютивную часть решения.

После оглашения решения Медведчук заявил, что его защита еще не определилась с тем, будет ли обжаловать постановление суда.

Сторона обвинения просила для Медведчука заключения под стражу до 10 июля с альтернативой внесения залога в 300 млн гривен. Сторона защиты - взятие депутата на поруки. В этом вызвалась ряд его однопартийцев с ОПЗЖ.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.  

12 мая Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ОГП настаивают, что Медведчуку еще 11 мая сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса 111 и 438 - государственная измена и нарушение обычаев войны. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги