Сегодня во время заседания Печерского районного суда города Киева по поводу избрания меры пресечения народному депутату Украины председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку прокуроры не смогли предоставить никаких доказательств предъявленных парламентарию обвинений. Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» заявил член политсовета ОПЗЖ Андрей Лесик.

«Виктор Владимирович в хорошем настроении. Адвокаты разносят обвинения прокуратуры в пух и прах, подозрение так и не было вручено. Все, что мы сегодня видим, это фарс, это агония режима Зеленского», – подчеркнул политик.

Он также отметил, что для власти было неожиданностью то, что Медведчук сам пришел в Генпрокуратуру и не уехал из страны.

«Весь план был рассчитан на то, что Виктор Медведчук должен испугаться и убежать, но он не Янукович и бегать ни от кого не собирается. Мы видим, что сегодня он в суде, и вину его по 111-й статье доказать практически невозможно», – сказал Лесик, добавив, что мужество и последовательность лидера ОПЗЖ должны стать примером для остальных политиков.

По мнению депутата, обвинения против Медведчука построены на предположениях и не имеют никаких доказательств.

«90% материалов их дела – это распечатки из Интернета. Власть боится Медведчука, потому что за ним сила и правда. Сегодня народные депутаты практически в полном составе пришли поддержать Виктора Владимировича. Мы едины», – подчеркнул член политсовета ОПЗЖ.

Также он уверен, что своими действиями власть только усиливает вероятность досрочных парламентских и президентских выборов в Украине.

«В нашей стране рождается будущий Президент Украины, тот человек, который установит мир, наведет порядок, сделает так, что люди не будут массово выезжать из страны», – резюмировал Андрей Лесик.

Напомним, 11 мая 2021 года Офис генерального прокурора обвинил председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене, в связи с чем были проведены обыски в доме политика и в партийном офисе. Комментируя действия правоохранителей, лидер ОПЗЖ заявил, что Генпрокуратура «выполняет противозаконный приказ власти» и что следственные действия были проведены с грубым нарушением законов и Конституции Украины.

«Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», – сказал Виктор Медведчук, подчеркнув, что считает действия власти политической расправой за его принципиальную политическую позицию.