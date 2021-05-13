Перебіг судового засідання щодо обрання запобіжного заходу голові Політради партії «Опозиційна платформа ‒ За життя», народному депутату України Віктору Медведчуку лише підтверджує політичне підґрунтя інкримінованих йому звинувачень. При цьому сам нардеп не просто розбиває аргументи прокуратури, роблячи очевидною всю абсурдність висунутих проти нього звинувачень, але і підтверджує свою принципову політичну позицію як опонента чинної української влади.

«Хотів би звернути увагу суду на матеріали справи проти мене. На початку матеріалів підозри, з якими я вчора ознайомився, мова йде про те, що Медведчук Віктор Володимирович, тобто я, виступає проти політичного курсу чинної влади, ‒ заявив опозиціонер під час свого виступу в Печерському районному суді міста Києва. – Можу підписатися під цими словами. Це дійсно так було і так є. І в мене є всі підстави як у народного депутата, представника і одного з керівників партії "Опозиційна платформа ‒ За життя" виступати проти політичного курсу української влади».

За словами нардепа, результати всіх соціологічних досліджень останніх місяців свідчать: від 75 до 84% громадян вважають, що країна рухається неправильним курсом. Тож й «Опозиційна платформа ‒ За життя», яка є найбільшою опозиційною політсилою України та другою за величиною фракцією в парламенті, не може підтримувати цього політичного курсу.

«Усе інше, приведене в якості так званих доказів [винуватості], зроблено саме з метою протистояти тій політиці, яку проводить наша партія і я особисто», ‒ додав Віктор Медведчук.

Також, на його думку, це доводить, що аргументи прокуратури, викладені в матеріалах підозри, власне, як і сама справа проти авторитетного політика-опозиціонера, є політично вмотивованими.

«Усі аргументи і так звані докази, в тому числі ті, які ми чули сьогодні з вуст представників прокуратури, на мій погляд, є політично вмотивованими. Це зроблено з однією метою: щоб притягнути до відповідальності одного з опозиційних політиків, щоб зупинити опозицію», ‒ сказав народний депутат.

Крім того, Медведчук заявив, що підозру йому не було оголошено у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, а достовірність матеріалів справи є сумнівною. І нагадав, що порушена проти нього справа, яка нині розглядається в суді, є продовженням системного незаконного тиску влади на опозиціонера – до цього вже були санкції, введені СНБОУ, блокування банківських рахунків Медведчука і членів його родини.

«Згоден з аргументами прокурора щодо моїх статків: і я, і моя дружина є заможними людьми. Але не прозвучало головного: щоб я не міг розпоряджатися цими коштами, до мене, а раніше до мого колеги, члена Політради "Опозиційної платформи – За життя", народного депутата Тараса Козака, були незаконно застосовані санкції. Санкції, якими в позасудовий спосіб були обмежені наші конституційні права, ‒ нагадав Віктор Медведчук. ‒ Усі рахунки заблоковані. Ми не можемо використовувати кошти, які є в розпорядженні моєї сім’ї».

В світлі цього ще більш цинічним виглядає вимога прокуратури призначити заставу в розмірі більш ніж 300 млн грн.

«Спочатку застосували санкції, щоб закрити телевізійні канали, посилаючись на якісь злочини власника цих каналів. Потім заблокували рахунки мої і моєї дружини, теж із посиланням на якісь кримінальні справи. А сьогодні вже розглядається питання про обрання запобіжного заходу, ‒ зазначив політик. ‒ Це політично вмотивовані звинувачення. У розпорядженні правоохоронних органів навіть немає об’єктивних доказів, які б могли свідчити про підозру по відношенню до мене».