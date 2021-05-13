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Народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Печерский районный суд города Киева, где ему сегодня должна быть избрана мера пресечения. Оппозиционер был спокоен и уверен в себе, даже старался приободрить своих сторонников и еще раз заверил представителей СМИ в безосновательности выдвинутых против него обвинений.

Комментируя журналистам, которые встречали его у здания суда, возможность внесения залога в размере более 300 млн грн (если это понадобится), политик напомнил, что ранее незаконным решением СНБО против него и его семьи были введены персональные санкции и заблокированы все счета.

«Да, такие деньги есть у нашей семьи, они задекларированы. Но, к сожалению, воспользоваться ими я не смогу, ‒ объяснил он. ‒ Потому что, как вы знаете, по отношению ко мне и к моей жене решением Совета национальной безопасности и обороны незаконно применены санкции и заблокированы все счета, с которых могли бы поступить деньги, чтобы обеспечить залог».

При этом Медведчук подтвердил, что у него достаточно друзей, которые смогут, если понадобится, внести нужную сумму: «Думаю, что такие люди есть. У меня достаточно друзей, чтобы поддержать меня в этой ситуации, если будет необходимо».

Оппозиционер еще раз уверил собравшихся, что не имеет отношения к инкриминируемым ему преступлениям.

«Мне сложно сказать, что такое "Луч" или "Проминь", откуда это взялось и почему мне это инкриминируют. Могу только утверждать, что я к этому, как и к другому, о чем идет речь в материалах подозрения, не имею никакого отношения, ‒ заявил Виктор Медведчук. ‒ И мы будем это доказывать и в ходе следствия, и в ходе судебного заседания».

Нардеп уверен, что уголовные дела против него – это неприкрытое давление на крупнейшую оппозиционную политсилу страны. А обвинения в отношении себя считает несостоятельными и бездоказательными.

«Теперь я знаю, что инкриминируют представителю оппозиции, чтобы закрыть рот мне как одному из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь", закрыть рот нашей фракции и партии.

Но ничего из этого не получится, ‒ сказал он. – К тому, что изложено в материалах подозрения, я (еще раз повторяю) отношения не имею. Все, что собрано в этих материалах, не соответствует действительности, не подтверждено объективными и материальными доказательствами».

Медведчук выразил уверенность, что защитит себя в суде, и поблагодарил всех, кто пришел к зданию суда поддержать его.

«Спасибо вам большое. Не волнуйтесь, все будет нормально, ‒ сказал он собравшимся сторонникам «Оппозиционной платформы – За жизнь». ‒ Главное, чтобы те, кто меня поддерживают и любят, понимали, что все будет нормально. Борьба не остановится, она продолжится».
ForUm

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