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Приход Виктора Медведчука в Офис генерального прокурора поломал информационный сценарий Офиса президента Владимира Зеленского. Теперь судебное преследование оппозиционера однозначно выглядит как политические репрессии. Об этом написал в своей статье политический публицист Александр Зубченко.

«Во-первых, глава политсовета оппозиции четко заявил, что не собирается убегать из страны, хотя некие «высокопоставленные чиновники» ему это очень рекомендовали делать. То есть сценарий «струсивший кремлевский агент сбежал к Путину» провалился. А это был наиболее оптимальный для Офиса генпрокурора вариант. Тогда можно было бы заочно осудить Медведчука по любому набору статей: и «госизмена», и «призывы к нарушению территориальной целостности», и «покушение на жизнь военнослужащего» с циничным нарушением «обычаев войны», – пояснил публицист.

«Во-вторых, был потерян темп. В таких делах важно, чтобы все произошло в один день. Желательно с арестом и помещением в СИЗО. Ну как с закрытием тех же оппозиционных каналов: бац, и выключили. Доказывай теперь, кто виноват, какой закон был нарушен. Просто война с РФ и все», – добавил автор.

По словам Зубченко, теперь любые действия власти в адрес Медведчука выглядят как политические репрессии.

«Поэтому с точки зрения пиаровских технологий появление Медведчука в офисе Венедиктовой с требованием вручить «пидозру» опять ломает все информационные сценарии Офиса президента. Любые их последующие действия, в том числе и арест по решению Печерского суда, заседание которого запланировано на сегодня (13 мая. – Ред.), вписываются в стратегию политических преследований оппозиции, но никак не в сценарий «ликвидации пятой колонны Кремля», – сделал вывод публицист.

По мнению Зубченко, Офис генерального прокурора сейчас проигрывает в противостоянии с Медведчуком.

«В отличие от Петра Алексеевича, который трусливо бегал от допросов и, по итогу, сбежал от вручения пидозры прямо в здании ГБР, Медведчук не прячется, не убегает, а действует как политик и юрист. Офис прокурора уже понял, что проигрывает, поэтому вместо однозначного взятия под стражу требует внесения залога в размере 300 миллионов 930 грн», – подчеркнул он. 

При этом, пояснил Зубченко, очевидно, что такую высокую сумму залога для Медведчука установили в Госдепартаменте США.

«Странная цифра легко объясняется, если разделить ее на вчерашний курс доллара на межбанке – 27,5. Получается без малого 11 миллионов долларов США. Просто в Госдепартаменте был рабочий день, а в Киеве уже ночь, поэтому «американские партнеры» смогли посмотреть только курс на межбанке за 12 мая. Отсюда и такая цифра залога, которую установили в Вашингтоне», – отметил публицист.

По логике Зубченко, если за попыткой посадить Медведчука в тюрьму стоят американцы, то победа оппозиционера станет оплеухой для США.

«И это еще один риск для Зеленского и компании. Потому что теперь победа Медведчука будет выглядеть как оплеуха американцам. А они, в свою очередь, предъявят гаранту из «Квартала 95», – спрогнозировал политический публицист Александр Зубченко.
ForUm

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