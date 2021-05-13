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В зал Печерского районного суда г. Киева, где идет судебное заседание по избранию меры пресечения для главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука пропустили только журналистов провластных СМИ. Об этом написал в Facebook политический обозреватель Алексей Куракин.

Куракин пояснил, откуда взялась сумма залога для Медведчука. По его словам, такую сумму установили в Вашингтоне, исходя из курса доллара США к гривне за 12 мая.

«В Facebook уже объяснили, откуда такая странная цифра залога для Виктора Медведчука. Прокуратура требует арестовать главного оппозиционного политика с правом выйти под залог в 300 миллионов 930 гривен», – сообщил журналист.

«Все просто. 300 миллионов 930 гривен – это 11 миллионов долларов США по курсу за 12 мая. Потому что у нас с Вашингтоном разница во времени. Например, сейчас, когда у нас день – в США ночь, и наоборот. Поэтому клерки в Госдепартаменте взяли курс на украинском межбанке за 12 мая – 11 000 000 долларов умножили на курс и получили 300 миллионов 930 гривен», – отметил автор.

Поэтому, пришел к выводу Куракин, такой рекордно большой залог для Медведчука – это «привет из Вашингтона».

Вместе с тем, по словам Куракина, такая рекордно большая сумма залога означает, что власть во главе с Владимиром Зеленским просто боится Медведчука.

«Но в наших реалиях вся эта история выглядит так, что власть Зеленского просто боится Медведчука. Были бы уверены в своей правоте – не выставляли бы такую ненормально большую сумму», – выразил уверенность Куракин.

«Наконец, уже понятно, что Медведчук использует это судилище как политическую площадку. А «зеленым» ребятам надо приготовиться на протяжении многих раундов исполнять роль «груши» для битья. Тем более что бить их будет профессионал в политике и юриспруденции» – подчеркнул журналист.

Также Куракин призвал обратить внимание, что в зал суда впустили только журналистов «Пятого канала» и других провластных СМИ.

«P.S. Вот почему в зал не пустили журналистов оппозиционных каналов, зато нашлось место и для «Пятого канала» (принадлежит Порошенко), и для проамериканского «24 канала». В общем, власть пустила только те СМИ, с которыми договорились, как надо освещать эту судебную расправу», – заключил политический обозреватель Алексей Куракин.
ForUm

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