По состоянию на декабрь 2020 в Верховной Раде степень доктора наук имеют 35 народных депутатов, кандидата наук – 73 нардепа, а почетное звание «заслуженный» юрист, экономист, врач, работник сельского хозяйства, сферы услуг и т.д. - 35 нардепов.

Об этом сообщает Общественное движение «Честно» со ссылкой на ответ Аппарата ВР на запрос.

Кроме того, 23 депутата являются преподавателями, доцентами, профессорами или ректорами.

Если смотреть в пофракционном разрезе, то наибольшее количество депутатов, которые имеют научную степень, во фракции «Слуги народа» - 32, на втором месте ОПЗЖ - 12, наименьшее – 4 – в депутатской группе «За будущее» и внефракционных.

Наибольшее количество депутатов со званием «заслуженный» также во фракции «Слуги народа» и ОПЗЖ - восемь человек, большинство из них - заслуженные юристы.

Например, нардеп Виктор Медведчук является действительным членом (академиком) Национальной академии правовых наук Украины. В 1996 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Конституционный процесс в Украине: организация государственной власти и местного самоуправления». В 1997 году - диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы государства». Степень доктора юридических наук он получил в 1997-м, а ученое звание профессора - в 2001 году. Медведчук избран действительным членом (академиком) Академии правовых наук Украины в 2000 году. В это время он работал заместителем председателя Верховной Рады 3-го созыва. В научном наследии Медведчука 65 научных работ, а среди направлений научной деятельности, как это ни парадоксально - «Украинская национальная идея в процессе современного государства».

«Кандидатская диссертация Медведчука написана на простом и низком уровне. Если ее писал сам Виктор Владимирович, то делал он это крайне непрофессионально и бездарно. Если диссертацию писал кто-то другой, а такое тоже возможно, то действовал поспешно и крайне небрежно, рассчитывая на то, что, кроме оппонентов из числа своих друзей, ее никто читать не будет», - отмечает историк, писатель и экс-депутат Дмитрий Чобит.

После выхода его книги «Нарцисс» Виктор Медведчук подал иск в Печерский суд столицы о признании 99 фактов, опубликованных в книге, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

Суд первой инстанции обязал издателей опровергнуть факты, опубликованные в книге, и выплатить денежную компенсацию. Однако автор обжаловал этот приговор в Верховном суде Украины, 4 июля 2007 отклонил все требования Медведчука относительно признания эпизодов книги недостоверными. В 2013 году диссертация Медведчука исчезла. Журналистам не удалось ее найти ни в открытом доступе в интернете, ни в библиотеке Академии МВД, ни даже в библиотеке им. Вернадского.

После защиты кандидатской диссертации Ильи Киви много людей в соцсетях писали, что для «полного комбо» нужно защититься и получить звание Николаю Тищенко. Но Тищенко уже имеет звание - он заслуженный работник сферы услуг получает надбавку. К слову, Тищенко также является мастером спорта по дзюдо, однако за это депутатам не доплачивают. Надбавку за почетное звание получают более сотни нардепов. Среди них лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, «слуга» и экс-кандидатка в мэры Киева Ирина Верещук, одиозные нардепы Андрей Деркач и Александр Качура, председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, председатель комитета свободы слова Нестор Шуфрич, глава «Голоса» Кира Рудик , а также кнопкодав-рекордсмен Антон Яценко.