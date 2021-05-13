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Судья Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении и вернул стороне защиты ходатайства о взятии на поруки народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом он заявил во время заседания Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения Медведчуку, передает УНИАН.

«Относительно ходатайства о взятии на поруки. Следственный судья на месте постановил: в настоящее время в удовлетворении ходатайства отказать и вернуть его стороне защиты, однако разъяснить стороне защиты, в дальнейшем, после исследования материалов о выяснении оснований для внесения указанного ходатайства, исследования материалов производства, сторона защиты не лишено права заявить это ходатайство», - заявил он.

Прокуратура потребовала ареста Медведчука и предлагает альтернативу содержанию под стражей внесение залога в сумме 300 млн 930 гривень.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.  

12 мая Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ОГП настаивают, что Медведчуку еще 11 мая сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса 111 и 438 - государственная измена и нарушение обычаев войны. 
ForUm

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