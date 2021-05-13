Печерский райсуд Киева постановил взять народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Сегодня сотрудники Главного управления ГФС в Киеве провели обыски в помещениях КП «Киевский метрополитен» с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации в рамках начатого уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов в сумме 9 млн грн при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Также обыски прошли в КП «Киевпастранс».

Сотрудники ГУ ГФС в Киеве провели 11 обысков в помещениях КП «Киевавтодормост» и подрядных коммерческих предприятий.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.

В Центре ядерной и радиационной безопасности прокомментировали процессы на ЧАЭС.

В Украине по состоянию на утро 13 мая зафиксировано 6813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Все области и Киев находятся в желтой зоне эпидемической опасности.

Украина в рамках обмена хочет вернуть из России около 100 человек.

Правительства Украины и Французской Республики заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.

Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» просят власти столицы поддержать предприятия во время пандемии и выделить средства из бюджета, или пересмотреть тарифы на проезд.