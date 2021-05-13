Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук прибыл в Печерский суд столицы, который должен избрать ему меру пресечения, сообщает «Украинская правда».

По словам Медведчука, все его счета заблокированы, поэтому он не может обеспечить себе заплатить залог.

Вместе с тем, он заявил, что имеет много друзей, которые могут внести за него деньги.

У суда собрались десятки молодых людей спортивного телосложения. На вопрос, кто эти люди, Медведчук ответил, что это неравнодушные, которые поддерживают его и представители общественных организаций, а не охрана.

По его словам, он готов к СИЗО, но «все будет нормально».

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.

12 мая Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ОГП настаивают, что Медведчуку еще 11 мая сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса 111 и 438 - государственная измена и нарушение обычаев войны.