также в разделеОбщество
Полиция зафиксировала нарушения на День памяти 11
Российские корабли препятствовали совместным учениям США и Украины в Черном море 19
Чубирко: Никакие праздники, которые навязывает нам власть, не заменят День Победы 16
Украинские и американские пограничники провели учения в Черном море 35
За сутки выявлено более 5 тысяч новых случаев заболевания 11
Зеленский: Победа над нацизмом - это благодарность, которая не имеет границ 8
За время ООС подразделения ГСЧС восстановили почти 1750 объектов 16
В Украине отмечают День победы над нацизмом 23
В ОБСЕ отчитались об обстрелах и взрывах 13
Почти 600 коллективов ожидают очереди на вакцинацию от COVID 21
Степанов предупредил об опасности нового штамма коронавируса 21
Боевики нарушают линии отвода вооружения на Донбассе: собрано 250 единиц военной техники 12
В Карпатах выпало 20 сантиметров снега 15
Правоохранители напомнили о запрете тоталитарной символики 16
Спасатели предупреждают о заморозках 22
В Украине полностью вакцинировались 446 человек 19
СБУ открыла уголовное дело о похищении судьи Чауса 43
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровели почти 20 тысяч человек 35

По случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Оппозиционная платформа – За жизнь» организовала праздничные мероприятия в столице Украины. Народные депутаты от партии вместе с ветеранами возложили цветы к обелиску «Город-герой Киев» на площади Победы и почтили память павших за мир и свободу нашей Родины.

 «Это действительно светлый праздник, праздник наших ветеранов, нашего народа. Это праздник той Победы, которую 76 лет назад в кровопролитных боях добыли представители Украины и других союзных республик. Это Победа советского народа. Также мы чтим память героев и память о героизме тех, кто трудился и ковал Победу в тылу», ‒ сказал Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что год назад по инициативе активистов «Оппозиционной платформы – За жизнь» было создано общественное движение «Украинский фронт защиты исторической памяти», задача которого – сохранить историческую правду о событиях Второй мировой войны, донести память о тех трагических событиях до будущих поколений.  

«Мы создали это общественное движение, поскольку этот вопрос сегодня очень актуален. Мы ведем борьбу за сохранение исторической памяти, за сохранение той славы, которую добыли наши предки и которую мы должны чтить не только все эти годы, а и в веках», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Партия проводит мероприятия по всей территории Украины: в областных центрах и небольших городах проводятся автомобильные пробеги, представители партии встречаются с ветеранами, оказывают им помощь, заботятся о местах захоронения павших героев и мемориалах в честь Победы в Великой Отечественной войне.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1637 грн.
13
Теги