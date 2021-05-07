48% украинцев соглашаются, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина о разделе сфер влияния в Европе и заключения пакта «Молотова-Риббентропа». Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Не согласны с этим 29%, еще 23% не определились с ответом.

С этим тезисом согласно большинство украинцев в западном, центральном и южном регионах, в восточном же регионе примерно одинаковое количество тех, кто соглашается и кто не соглашается с тезисом об общей ответственности двух диктаторов за развязывание Второй мировой войны.

Среди младшей возрастной категории (18-29 лет) соглашаются с этим утверждением 50%, не соглашается - 22%. Среди всех возрастных категорий большинство также соглашаются с этим тезисом, хотя и разрыв между согласными и несогласными становится меньше с увеличением возраста респондентов. Эта же мысль преобладает среди электората всех партий, кроме ОПЗЖ.