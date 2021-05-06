Когда слышишь заявления, которые позволяет себе министр здравоохранения Максим Степанов, становится понятно, почему даже депутаты от «Слуги народа» призывают «сваливать из этой страны». Так политический эксперт Елена Броницкая прокомментировала слова главы МОЗ Максима Степанова, который заявил, что не допустит в Украину вакцину «Спутник V».

«И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию! Власти, из-за некомпетентности которой Украина на 8-м месте в Европе по количеству умерших – более 45 тысяч – и на 8-м месте по количеству заболевших – 2 миллиона 91 тысяча (данные сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/)», – отметила эксперт.

По словам Броницкой, для министра здравоохранения важнее «прогнуться» перед американским посольством, чем спасать жизни и здоровье украинцев.

«В Украине, где окружение президента Зеленского продолжает закатывать в асфальт миллиарды гривен из так называемого коронавирусного фонда, в то время как украинцы массово умирают от COVID-19 без самого необходимого, где вакцины катастрофически не хватает – по данным Центра общественного здоровья МОЗ только 303 человека получили две полноценные прививки – министр здравоохранения хвастается, что не пустит в Украину российскую вакцину», – написала эксперт.

«Где для министра здравоохранения важнее «прогнуться» перед временной поверенной США – потому что на самом деле это Кристина Квин в октябре прошлого года вызвала Степанова к себе как ученика к доске и запретила покупать вакцину «Спутник V». А для министра угодить американцам важнее, чем жизнь и здоровье украинцев, массово умирающих от коронавируса», – добавила она.

При том, как отметила Броницкая, украинская власть с подачи посольства США начала репрессии против Виктора Медведчука – единственного политика, который договорился о производстве вакцины в Украине.

«При этом сам президент Зеленский во время визита в Париж заявил, что только сильные страны могут позволить себе производить вакцину от коронавируса. Отсюда делаем вывод, что Зеленскому и «слугам народа» сильная Украина не нужна. Иначе власть еще в конце 2020 года запустила бы производство собственной вакцины по лицензии от российского производителя «Спутник V». Все стратегические вопросы на уровне Путина еще в ноябре 2020 года решил глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук», – напомнила эксперт.

«Медведчук договорился, чтобы разработчик вакцины в лице Центра имени Гамалеи передал Украине лицензию, формулу производства и сырье в виде клеточной линии. Но что мы увидели в ответ? С подачи посольства США украинская власть начала репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком», – подчеркнула Броницкая.

«Хотя уже сегодня Украина могла бы производить минимум 700 тысяч доз вакцины в месяц, т. е. ежемесячно прививать от коронавируса 350 тысяч человек. Для сравнения, на сегодняшний день только 303 человека получили 2 дозы – это за 2 месяца, что идет кампания по вакцинации. А если запустить собственное производство, то до конца года Украина может произвести 5 миллионов 600 тысяч доз своей вакцины», – привела расчеты эксперт.

По мнению Броницкой, если бы Украиной управляли патриотические политики, они бы запустили производство собственной вакцины, а не обслуживали бизнес-интересы США.

«Но, как видим, сильная Украина Зеленскому и компании нужна только на словах. Если бы Украиной сегодня управляли патриоты, они боролись бы за производство собственной вакцины, а не охраняли рынок сбыта для фармацевтических компаний из США и других стран», – заключила политический эксперт Елена Броницкая.