Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (20% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать), свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 12,5% и 18% опрошенных, за Юрия Бойко – 11% и 14,5%,

за Юлию Тимошенко - соответственно 8% и 10,5%,

за Игоря Смешко - 4% и 6%,

Владимира Гройсмана - соответственно 2% и 3%,

Олега Ляшко - соответственно 2% и 3%,

Дмитрия Разумкова - соответственно 2% и 2%,

за Анатолия Гриценко - соответственно 2 % и 2%,

Руслана Кошулинского - соответственно 1% и 2%,

за Виталия Кличко - соответственно 1% и 1%,

Александра Вилкула - соответственно 1% и 1%.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 32% голосов всех опрошенных или 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, Порошенко - соответственно 20% и 39,5%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 36% всех опрошенных или 71% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Бойко - соответственно 15,5% и 29%.