НАБУ и САП завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которой суд отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов «Самара - Западное направление» за государством.

1 мая 2021 подозреваемой открыли материалы следствия для ознакомления, сообщается на сайте НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 УК Украины (злоупотребление служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде).

По данным следствия, подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, послуживший основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ривненской области, который в августе 2017 отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов «Самара - Западное направление» за государством.

Детективы установили, что эксперт сознательно выложила выводы в интересах частного предприятия. Таким образом ООО «ПрикарпатЗападтранс» на основании судебного решения, базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», которое имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение.

Детективы НАБУ осуществляют расследование фактов обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», проходящего по территории Украины, с 2017 года.

Подозреваемой эксперту сообщили о подозрении в феврале 2021 года. В том же месяце Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление». Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности упомянутого комплекса.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил принять неотложные меры для возвращения государству части нефтепродуктопроводов «Самара – Западное направление» общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

ООО «ПрикарпатЗападтранс» с уставным капиталом 105,56 млн грн принадлежит «Нефтебитумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% которой связывают с Виктором Медведчуком) и Анатолию Шеферу (1%).