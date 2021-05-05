также в разделеОбщество
Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19
ЦПК: Витренко назначили главой Нафтогаза незаконно 4
Минздрав не смог собрать финотчеты из большинства своих предприятий 7
На Виннитчине мужчина вытер грязные руки об флаг Украины 8
Инфекционист: У COVID-19 каждую неделю появляются две новые мутации 8
Руководителя оборонного концерна задержали на взятке в $40 тысяч 11
Дело «трубы Медведчука»: завершено расследование действий эксперта 26
Возле границы с РФ обнаружили сумки с парашютами 14
В мировых СМИ за 3 месяца вышло более 16 тысяч публикаций о незаконном закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK, санкциях, преследовании Медведчука и других граждан Украины 13
Еще двум боевикам сообщено о подозрении за пытки военных в «тюрьме ДНР» 10
Трех подозреваемых по делу о крушении Ан-26 под Чугуевом отправили под домашний арест 16
В Госпогранслужбе пояснили, почему не сбивают вертолеты РФ, нарушившие границу 35
В трех областях отменили красный уровень карантина 27
Венедиктова сменила прокурора, который трижды закрывал дело «Роттердам +» 16
СБУ разоблачила экс-директора госконцерна на разворовывании прицелов 12
Еще 3 области Украины планируют вывести из красной зоны карантина 278
WP: Вместе с Блинкеном Украину посетит Нуланд 14
В красной зоне карантина остаются шесть областей Украины 22

Телеканалы ZIK, «112 Украина» и NewsOne, которые в феврале попали под санкции украинских властей и которые связывают с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, больше не доступны на YouTube в Украине. Об этом пишет польский информационный портал «Кresy24.pl».

В публикации уточняется, что украинское Министерство культуры и ранее обращалось к YouTube с просьбой заблокировать каналы этих медиа.

«Хотя каналы по-прежнему можно найти в поиске, просмотр заблокирован», – пишет ресурс, уточняя, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подтвердил, что каналы заблокированы «по жалобе» украинских властей.

Напомним, 24 апреля видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал вещание каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK на территории Украины. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвали это «актом расправы над свободой слова», уточнив, что «граждане остальных стран по-прежнему могут знакомиться с видеоматериалами, размещенными на данных каналах, и это является неопровержимым доказательством того, что материалы каналов соответствуют нормам YouTube».

Ранее, комментируя санкции Владимира Зеленского, в результате которых были лишены лицензии три независимых телеканала, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным медиа является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29