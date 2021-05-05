Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на следующей неделе своим указом распустит 45-ю Национальную ассамблею.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на болгарский канал NOVA.

Он отметил, что досрочные парламентские выборы состоятся 11 июля.

«Мы движемся к роспуску парламента и назначения досрочных выборов. Но если после этого голосования мы достигнем той же патовой ситуации, и правительство не может быть сформировано, Болгария может упасть не только в политической, но и в институциональный кризис», - сказал Радев.

Радев призвал все партии и коалиции уточнить свои приоритеты, свое поведение, а также добиваться единства во имя повестки дня страны.

«У нас впереди много напряженных месяцев, когда институт президента будет ответственно выполнять свою конституционную роль. Мы должны действовать ответственно и оперативно, чтобы избежать хаоса», - сказал он.

14 апреля стало известно, что многолетний премьер Болгарии Бойко Борисов не будет претендовать на премьерское кресло по итогам последних парламентских выборов. Его партия ГЕРБ, после почти десятилетнего пребывания у власти, на выборах 4 апреля победила, но получила всего 26% голосов.

В конце апреля новая болгарская антисистемная партия «Есть такой народ» (ITN) заявила, что не будет пытаться сформировать правительство, несмотря на второе место на парламентских выборах приблизило страну к досрочным выборам летом.