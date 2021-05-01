Министр здравоохранения Максим Степанов публично признал, что Украине нужно производить свою вакцину от коронавируса. Но единственный вариант производить вакцину – это предложение главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука запустить производство российской вакцины «Спутник V» на заводе «Биолек» в Харькове.

Так медиа-эксперт Лариса Дроздова прокомментировала в Facebook заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что «Украина точно должна иметь свое производство вакцин, чтобы ни от кого не зависеть».

По словам Дроздовой, сегодня Украиной управляют политики, не имеющие стратегического мышления.

«В психологии есть такой термин «трикстер» – персонаж с непредсказуемым поведением, отсутствующей логикой, чьи действия нельзя спрогнозировать. По моему мнению, нашей страной правят трикстеры, которые не имеют системного мышления!» – написала медиа-эксперт.

«Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет о том, что а) только 30% законтрактованных вакцин доставили в Украину; б) Украина должна производить собственную вакцину, но мы сможем это сделать не раньше, чем через 1,5 года!!! Если исходить из того, что одно из ключевых требований к руководителю – это способность мыслить системно и стратегически, такие заявления Степанова свидетельствуют о том, что нами руководят профнепригодные люди», – отметила эксперт.

Дроздова сделала вывод, что министр Степанов испугался ответственности за провал вакцинации, поэтому публично признал правоту Виктора Медведчука, который еще в 2020 году предложил, чтобы Украина производила собственную вакцину.

«Собственно, это не мое личное мнение. Именно так считают 83,7% украинцев, которые сказали социологам, что власть провалила вакцинацию (опрос по заказу американской компании Trade Union Co. California (USA). Дело в том, что, провалив вакцинацию, министр Степанов испугался ответственности и заговорил о производстве собственной вакцины, фактически признав правоту Виктора Медведчука», – подчеркнула эксперт.

Вместе с тем Дроздова напомнила, что единственный вариант производить свою вакцину – это запустить производство на фармацевтическом заводе «Биолек» в Харькове, где подтвердили готовность производить «Спутник V» по российской лицензии.

«Но, как говорится, «есть нюанс». Есть ли у власти договоренности с производителями Pfizer или AstraZeneca о трансфере лицензии и технологии производства? Нет, нет и еще раз нет! Единственные договоренности, которые есть на сегодняшний день – это план по производству «Спутник V» на харьковском заводе «Биолек», о котором еще в прошлом году договорился Медведчук», – констатировала Дроздова.

«Поэтому, конечно, очень хорошо, когда министр здравоохранения признает, что Украине нужна собственная вакцина. Но дело в том, что высококлассный государственный управленец должен мыслить на год вперед, а не вести себя как «зеленые», которые сначала провалили вакцинацию, а теперь пытаются «догнать ушедший поезд», – резюмировала медиа-эксперт Лариса Дроздова.