Киевская городская государственная администрация, комментируя марш к годовщине создания СС Галичина, заявила, что городская власть не дает разрешений, не согласовывает и не может запретить проведение мирных акций и собраний.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В ведомстве заявили, что по информации КГГА, марш, который состоялся в Киеве в среду, 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС Галичина, а как патриотический марш вышиванок.

В ведомстве добавили, что те, кто заявляет о том, что город должен был запретить марш — «или не компетентны и не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют».

КГГА заявила, что общественный порядок во время массовых акций обеспечивают правоохранители.

В КГГА подчеркнули, что пропаганде тоталитарных режимов «не может быть никакого оправдания, даже если кто-то пытается прикрыться вышивками».

Вечером 28 апреля по центру Киева прошлась колонна из нескольких сотен человек в вышиванках и с символикой СС Галичина. Из-за возможных провокаций участников демонстрации по периметру охраняли полицейские и нацгвардейцы.

29 апреля глава Института национальной памяти Антон Дробович возмутился из-за проведения «маргинальной группой» марша вышиванок в честь 78-й годовщины создания дивизии Галичина.

В Офисе президента заявили, что «категорически осуждают любые проявления пропаганды тоталитарных режимов».

В то же время в Оппозиционной платформе — За жизнь назвали мероприятие маршем «нацистов и фашистов» и пообещали «объявить им войну». В частности, народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива объявил о создании штаба по противодействию фашизму.

Дивизия СС Галичина была создана по инициативе немецкой оккупационной администрации в 1943 году. Украинское националистическое подполье проводило агитацию среди молодежи не вступать в эту дивизию, чтобы не быть немецким «пушечным мясом».