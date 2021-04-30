Президент Украины Владимир Зеленский заигрался в «борца с внутренними врагами» и вряд ли стоит ожидать того, что Владимир Путин простит ему внесудебную расправу над председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом в своем блоге написал политический обозреватель Ярослав Шевчук.

«Зеленский пошел в атаку не просто на оппозиционных политиков, а на близкого друга президента России Владимира Путина – Виктора Медведчука, который, кроме всего прочего, является его кумом. То есть, фактически, членом семьи. Кто поверит, что Путин спокойно "проглотит" такое? Никто», – считает журналист.

По его мнению, команда Президента за два года у власти потеряла «всякое чувство самосохранения» и не осознает «масштабов ответной реакции».

«Зеленский решил нахрапом, в обход законов, заморозить имущество Медведчука, закрыть оппозиционные телеканалы. А позже вообще пошел по беспределу: наложил санкции на супругу Медведчука Оксану Марченко – шаг, который не достоин не просто политика, но и мужчины», – отметил Шевчук.

Политический обозреватель подчеркнул, что в данном случае важным является не сам факт нападок на лидера ОПЗЖ, а методы, которыми пользуется Президент Украины.

«Если бы Зеленский все сделал по закону – то вопрос Медведчука решался бы в судах и в международных инстанциях. В итоге было бы принято решение, в законности которого не усомнился бы никто. Так решался спор Нафтогаза с Газпромом, так решались тысячи других острых вопросов, возникающих как внутри стран, так и за их границами», – считает журналист.

Он уверен, что масштабные российские учения на границе с Украиной, а также угроза Владимира Путина, прозвучавшая в обращении к Федеральному собранию, – это «конкретное предупреждение» лично Зеленскому.

«Иными словами, Путин прямо заявил, что те, кто угрожают Медведчуку, получат жесткий ответ, и пожалеют так, как не жалели никогда. И можно быть уверенным, что ответ Зеленскому не заставит себя долго ждать», – отметил в заключение Ярослав Шевчук.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя санкции Владимира Зеленского, подчеркнул, что Президент перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ его жене Оксане Марченко.

«Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Не буду защищать свою семью, соратников по партии и журналистов, которые раскрывают глаза Украинскому народу, что и вызвало истерическое бешенство разоблаченного Президента Зеленского? Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся!» – эмоционально заявил политик.