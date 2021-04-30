Комитет избирателей Украины проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в апреле.

По данным КИУ, 35 народных депутатов почти не голосовали в Раде в течение месяца. В частности, не проголосовали ни разу за месяц Григорий Суркис, Степан Ивахив, Тарас Козак, Дмитрий Шенцев, Вадим Рабинович.

Также ряд депутатов приняли участие в символическом количестве голосований. Так, Сергей Левочкин принял участие в 0,98% голосований, Антон Яценко - 1%, Юлия Левочкина - 1%, Игорь Палица - 1%, Игорь Абрамович - 1%, Юрий Бойко - 2%, Вадим Столар - 3%, Ренат Кузьмин - 3%, Андрей Деркач - 4%.

Речь идет как о депутатах, которые в целом отсутствовали на заседаниях Рады, так и о тех, кто присутствовал в Раде, однако участия в голосованиях не принимал (не была нажата «за», «против» или «воздержался»).

Только два народных депутата приняли участие в 100% голосований: Марьяна Безуглая и Игорь Копытин.

Среди фракций и групп Верховной Рады активно голосовали депутаты «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем депутаты монобольшинства приняли участие в 80% голосований за месяц, депутаты ЕС – 79%. Низкие показатели у депутатов «Голоса» (67%), группы «Доверие» (64%) и ВО «Батькивщина» (62%).

Самые низкие показатели голосований у депутатов группы «За будущее» и фракции «Оппозиционная платформа За жизнь». Депутаты «За будущее» в среднем приняли участие лишь в 50% голосований Рады, депутаты ОПЗЖ – в 37% голосований.

Всего в апреле произошло 916 голосований.